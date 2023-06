Płock: Diecezja otworzyła farmę fotowoltaiczną

Znajduje się ona na terenie administracyjnym gminy miasta Płock. Rocznie wyprodukuje ilość energii wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb ponad 1200 gospodarstw domowych. Inwestycję udało się sfinalizować przy współpracy z diecezją toruńską. Obiekt poświęcił bp Szymon Stułkowski. – W inwestycji tej wykorzystujemy naturę, nie powodując jej zniszczenia i degradacji – podkreślił biskup płocki.

Bp Stułkowski zaznaczył, że Kościół wie, że to człowiek jest koroną stworzenia, ma jednak świadomość, iż, jak stwierdził Jan Paweł II, nie może środowiska naturalnego „wykorzystywać przeciwko własnemu dobru, dobru innych ludzi oraz dobru przyszłych pokoleń”. Duchowny mówił, że środki uzyskane z działalności elektrowni posłużą między innymi na dzieła prowadzone przez diecezję: Szkoły Katolickie w Płocku, Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia” w Płocku, Dom Seniora „Leonianum – Piękne Życie” w Sikorzu, a więc na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, które wymagają stałej opieki. – Coraz większych nakładów wymaga też utrzymanie obiektów diecezjalnych i parafialnych. Dzięki tej inwestycji razem z diecezją toruńską dołączamy do instytucji, które dzięki nowym technologiom przyczyniają się do wykorzystania natury, nie powodując jej zniszczenia i degradacji – zaakcentował bp Stułkowski.

Słońce to sprzymierzeniec człowieka

Także biskup senior Piotr Libera, który w 2018 roku jako biskup płocki powołał do istnienia spółkę OmnInvest podkreślił, że Kościół od wieków przywiązuje ogromną rolę do ochrony środowiska. – Naszym sprzymierzeńcem jest słońce, dzięki któremu możemy wykorzystywać energię słoneczną. Przy tego typu działalności bardzo istotna jest ochrona środowiska. Dzięki farmie zostanie wyprodukowanych mniej ton szkodliwej energii, będzie lepsza jakość powietrza – zauważył hierarcha.

Ks. kan. Roman Bagiński, ekonom diecezji płockiej i prezes spółki OmnInvest zaakcentował, że diecezja płocka i jej i parafie od kilku lat włączają się w „ekologiczny sposób myślenia o środowisku”. Dzięki temu za sprawą współpracy z Narodowym czy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podano termomodernizacji blisko 50 obiektów, co w efekcie przyczyniło się do ograniczenia emisji CO2 oraz spadku zużycia energii pierwotnej. W diecezji udało się dotychczas zbudować kilkadziesiąt mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 600 kWp.

Działalność farmy

Koszt przygotowania terenu oraz budowy farmy został wyceniony na 17,5 mln złotych netto. W celu realizacji tak kosztownej inwestycji Diecezja Płocka zaprosiła do współpracy Diecezję Toruńską, która objęła część udziałów w Spółce OmnInvest. Dzięki temu można było, korzystając ze środków własnych, sfinalizować inwestycję. W momencie uruchomienia instalacji praca elektrowni będzie monitorowana przez specjalny system, który czuwa nad produkcją prądu, bezpieczeństwem użytkowania oraz kontroluje inne parametry, istotne przy funkcjonowaniu tego typu urządzeń. Obsługą elektrowni zajmuje się wyspecjalizowana firma. Obiekt objęty jest 24-godzinnym monitoringiem wizyjnym oraz ochroną ubezpieczeniową.

Inwestycja diecezji płockiej i toruńskiej w odnawialne źródła energii przyniesie za sobą podwójną korzyść: przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych, przy tradycyjnych sposobach wytwarzania energii, a także powinna przynieść zyski. Przychody uzyskane przez Spółkę OmnInvest, działającą na zasadach podobnych jak inne firmy w Polsce, zostaną pomniejszone o podatki, a także wszystkie koszty eksploatacyjne, obsługowe i ubezpieczeniowe. Wygospodarowany dochód z prowadzonej działalności będzie służył dziełom, za które odpowiedzialne są obie diecezje: płocka i toruńska.

