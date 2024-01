Powstała Polska Rada Przedsiębiorców. Przewodniczącym znany miliarder

Polska Rada Przedsiębiorców to ciało doradcze Pracodawców RP składające się z przedstawicieli największych prywatnych firm w Polsce. PRP ma prowadzić dialog z rządem i partnerami społecznymi.

Podczas uroczystości powołania Polskiej Rady Przedsiębiorców jej przewodniczący Rafał Brzoska powiedział, że rada ma być wiodącą siłą w procesie transformacji, kierując polską gospodarkę w przyszłość opartą na innowacji, zrównoważonym rozwoju oraz umocnionej pozycji na arenie międzynarodowej.

Brzoska: Chcemy wzmocnić konkurencyjność polskich firm

– Nasze działania skoncentrują się również na wspomaganiu ekspansji oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskich firm z myślą o ich udziale w globalnym rynku. Stawiamy na inicjatywy, które pomogą przedsiębiorstwom zdobywać nowe rynki, budować relacje partnerskie i wzmocnić ich pozycję na światowej scenie biznesowej. Zależy nam, aby polskie firmy były rozpoznawane za granicą jako innowacyjne, solidne i konkurencyjne podmioty, co przyczyni się zarówno do wzrostu ich wartości, jak i do promocji Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego – mówił Brzoska.

– Zamierzamy promować partnerstwo sprzyjające innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz sprawnemu wykorzystaniu zasobów publicznych i prywatnych w celu wspólnego budowania silnej i zrównoważonej przyszłości dla Polski. Chcemy jednocześnie wyeliminować naganne praktyki w środowisku biznesowym, wzmacniając szacunek dla własności prywatnej i generowanego w firmach prywatnych dochodu narodowego brutto – dodał prezes InPostu.



Partnerstwo z Ukrainą

Zapowiedział, że inicjatywy podejmowane przez PRP skupią się również na rozwijaniu partnerstwa z Ukrainą oraz uczestnictwie w różnorodnych inicjatywach międzynarodowych. Jak tłumaczył, "dzięki temu możliwe będzie podniesienie gospodarczej siły Polski oraz budowanie trwałych relacji współpracy na arenie międzynarodowej".

– Stawiamy także na tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz odnoszenie sukcesów w nierównej walce na rynkach zagranicznych. Będziemy dążyć do wypracowania ram regulacyjnych, które umożliwią polskim firmom skuteczne konkurowanie na rynku, jednocześnie wspierając ich zdolność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem jest zrównanie szans i stworzenie sprzyjającego środowiska biznesowego, które będzie korzystne dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich skali działania czy struktury kapitałowej – stwierdził Brzoska.

Zdaniem prezesa Pracodawców RP Rafała Dutkiewicza, powołanie Polskiej Rady Przedsiębiorców to krok w kierunku budowania silnej współpracy między przedsiębiorcami a rządem.



10 głównych celów Polskiej Rady Przedsiębiorców

Główne cele PRP to: transparentny dialog społeczny; przewidywalność i klarowność prawa; sprawny i uczciwy system podatkowy; wsparcie dla polskich firm za granicą; współpraca kapitałowa rządu i biznesu; polska siła ekonomiczna w Europie; programy Smart Immigration; współpraca nauka-biznes; wyrównywanie szans dla polskich firm; zielona energia i elektromobilność.