Powstanie najdłuższy tunel w Polsce. "To będzie rewolucja"

Na kolejowym odcinku Limanowa – Nowy Sącz powstanie najdłuższy w Polsce tunel o długości 3,8 km. Inwestycja powstanie w ramach projektu Podłęże – Piekiełko, której wartość to blisko 2 mld złotych netto.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały w piątek umowę na modernizację czwartego odcinka linii nr 104.

Minister Klimczak: To będzie rewolucja

– Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla funkcjonowania polskiej infrastruktury, której istotną częścią jest rozwój linii i połączeń kolejowych. To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas podróży i sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale znacznie zwiększy pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, tak aby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Krakowa dostać się w 60 minut. To jest wspaniała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą się przemieszczać między tymi dwoma miastami, upatrując swojej szansy w komunikacji kolejowej. Powstanie tu najdłuższy tunel w Polsce, nie tylko kolejowy, ale także w odniesieniu do tuneli drogowych. Mamy przed sobą historyczną inwestycję – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Ja z wielką nadzieją czekam na uruchomienie i zakończenie tego projektu, ponieważ to będzie przykład dla inwestycji w całym kraju – dodał.

Z Krakowa do Nowego Sącza w godzinę

Na wykonanie prac ujętych w kontrakcie wykonawca zadania będzie miał 31 miesięcy. Tory w znacznej części poprowadzone zostaną w nowym śladzie, z uwzględnieniem tunelu kolejowego, który skróci czas przejazdu na tej trasie.

Istotnym elementem projektu jest przebudowa obiektów inżynieryjnych. Prace obejmą 10 wiaduktów i 12 mostów. Przejazdy kolejowo-drogowe będą zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. Poprowadzą do nich nowe drogi. Dzięki inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h. Do 2029 r. stworzona zostanie nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w około 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około 90 minut. Projekt finansowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

