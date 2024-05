Wilk: To idiotyczna matnia, że jeśli jesteś za CPK, to jesteś za PiS

W mediach pojawiła się informacja, że rząd nie planuje kontynuacji projektu CPK. Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek nazwał to "dezinformacją", choć jednocześnie prezentowane są plany rozwoju "triportu" Chopin-Modlin-Radom.

Jedną z osób, które najgłośniej opowiadają się za CPK, jest Maciej Wilk, były wiceprezes w LOT, obecnie dyrektor w kanadyjskich liniach Flair Air oraz prezes stowarzyszenia Tak Dla CPK. W rozmowie z Onetem wskazał, że inwestycja stała się elementem walki politycznej, choć na potrzebę jej realizacji wskazywały różne rządy, nie tylko rząd PiS. Jednocześnie Wilk ocenia, że problemem jest cała komunikacja wokół CPK i to, że od początku rządzący nie wyjaśniali społeczeństwu, jakie dokładnie korzyści przyniesie Polsce Port. "Jak się mówi bzdury, że robimy lotnisko na przekór Niemcom i będziemy zabierać pasażerów Frankfurtowi, to aż się prosi, żeby uczynić to przedmiotem politycznej nawalanki" – stwierdza Wilk.

"Niemcy sami niedawno powiedzieli, że CPK jest potrzebny Europie Środkowo-Wschodniej. Z perspektywy linii lotniczych jesteśmy naturalnym centrum naszego regionu. Mieszka tu ok. 180 mln ludzi. Ilość podróży lotniczych na mieszkańca to niewiele ponad jedna podróż rocznie. Tymczasem na Zachodzie ten wskaźnik wynosi trzy-cztery podróże w roku" – mówi.

Wilk: Zabetonowanie Polski

"Jesteśmy w jakiejś idiotycznej matni, że jeśli jesteś za CPK, to jesteś za PiS. Przepraszam bardzo, ja nigdy na PiS nie głosowałem. Przyszywanie do tego partyjnej łatki to największe szkodnictwo, jakie można uprawiać. Nauczmy się wreszcie oddzielać polityczną nawalankę od strategicznych projektów, które mają pchać ten kraj do przodu" – apeluje ekspert.

Dodaje, że "rezygnacja z CPK to zabetonowanie Polski w roli europejskiego peryferium – nie tylko w aspekcie lotniczym".

