Prezydent o CPK: Wielkie lotnisko w sercu Europy jest nam potrzebne

– Wielkie lotnisko w sercu Europy jest nam potrzebne. Wielkie lotnisko, z którego będzie można polecieć do każdego zakątka świata, gdzie będą przylatywali ludzie po to, by przesiąść się z samolotu do samolotu i polecieć w inne miejsca – mówił prezydent w środę w Poznaniu, nawiązując do realizacji projektu budowy CPK.

– Wielkie lotnisko, z którego później będzie można się połączeniami wewnątrzkrajowymi przemieścić na inne, mniejsze lotniska krajowe, czy po prostu (pojechać) do innych miejscowości i miast za pomocą szybkiej kolei, za pomocą sieci dróg. Za pomocą sprawnie funkcjonującej komunikacji. To są dla nas wyzwania na przyszłość – podkreślił.

Argumentował, że "CPK także i dla Poznania, choćby dzięki autostradzie A2, będzie portem komunikacyjnym bliskim, łatwym w dostępie". – To fundamentalnie ważnie dla całej Polski i dla naszego przyszłego rozwoju. A co dzisiaj absolutnie najważniejsze, jest to niezbędne dla zapewnienia Polsce strategicznego bezpieczeństwa – zaznaczył.

CPK ma też znaczenie militarne. Prezydent wyjaśnia

Duda zwrócił uwagę, że "będzie to jedyne w Polsce lotnisko, które będzie w stanie przyjąć w tak szybkim tempie tak istotne siły sojusznicze, które w razie czego będą służyły wsparciu naszej armii w obronie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej".

– Tylko takie wielkie lotnisko będzie w stanie przyjąć w szybkim tempie tak dużą ilość samolotów transportowych, jeżeli nie daj Panie Boże zajdzie taka potrzeba. – Mam nadzieję, że nie zajdzie. Ale jeżeli będziemy gotowi, to wierzę w to, że nie zajdzie na pewno. I dlatego to lotnisko jest nam potrzebne – dodał.

– Dzisiaj jest to, w moim przekonaniu, absolutnie fundamentalny element rozwojowy, jeżeli chodzi także o naszą przyszłość w Unii Europejskiej. Będziemy wschodnim centrum UE, jeżeli tę inwestycję zrealizujemy. Będziemy sercem tej części Europy, jeżeli tę inwestycję zrealizujemy – stwierdził prezydent.

