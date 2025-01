Straż Graniczna odmówiła wjazdu do Polski trzem Gruzinom. Są niepożądani w Strefie Schengen

Do interwencji doszło na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice. Straż Graniczna sprawdziła dane trzech Gruzinów, którzy przylecieli do naszego kraju z Kutaisi. Po chwili okazało się, że dwóch z nich figurowało w systemach teleinformatycznych jako osoby, którym należy odmówić wjazdu i pobytu w strefie państw Schengen. Z kolei w przypadku trzeciego cudzoziemca funkcjonariusze stwierdzili, że już wcześniej wykorzystał on dopuszczalny czas pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Dodatkowo w chwili kontroli nie okazał ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego do przekroczenia granicy.

W związku z tym, Komendant Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach wydał decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP wszystkim trzem Gruzinom. Zapadła również decyzja o nakazie przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia Polski. Cudzoziemcy spędzą ten czas w pomieszczeniu dla osób niezaakceptowanych na lotnisku Katowice-Pyrzowice i najbliższym lotem powrócą do Kutaisi.

Imigranci nie dostaną gotówki za wyjazd z Polski

Na początku miesiąca "Rzeczpospolita" informowała, że rząd wycofuje się z przekazywania imigrantom gotówki za powrót do kraju pochodzenia. Pomysł miał budzić kontrowersje w samym kierownictwie MSWiA.

Jak podaje "Rz", z dokumentów dostępnych na stronie Sejmu wynika, że propozycja o gotówkowej wypłacie pomocy cudzoziemcowi zniknęła i w ostatecznej wersji, którą uchwaliła Rada Ministrów i która znalazła się w Sejmie, już jej nie ma.

– Zrezygnowaliśmy z tej propozycji po konsultacjach wewnętrznych w kierownictwie MSWiA. Uznaliśmy, że nie jest to trafiony argument, budzić może uzasadnione obawy czy obiekcje – przyznał w rozmowie z dziennikiem wiceminister Maciej Duszczyk.

PiS: Rząd Tuska nie zaskarżył paktu migracyjnego

Opozycja zarzuca rządowi Donalda Tuska pozorowaną walkę z nielegalną migracją. Cytowany w artykule "Rz" poseł PiS Sebastian Kaleta stwierdził, że "to jedynie lewarowanie do czasów wyborów prezydenckich". Zwrócił uwagę, że rząd nie złożył do TSUE skargi na tzw. pakt migracyjny, który został zatwierdzony w maju 2024 r. Rząd przekonuje z kolei, że nie będzie respektować zapisów paktu.

Według nieoficjalnych informacji "Rz" rząd przygotowuje się do kolejnej nowelizacji specustawy dla Ukraińców, aby walczyć z nadużyciami. "Między innymi z wtórnymi uchodźcami, którzy migrują z państwa do państwa Unii Europejskiej" – czytamy.

