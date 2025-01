"Zabawna odpowiedź". Kamiński reaguje na kontrowersje wokół wiecu Nawrockiego

Podczas spotkania z wyborcami w Lęborku Karol Nawrocki odpowiadał na pytania swych sympatyków. Jeden z nich zasugerował, że po jego zwycięstwie wyborczym rząd może chcieć unieważnić wybory prezydenckie.

– Ten człowiek [Donald Tusk – przyp. red.] nie ma nic do stracenia i zrobi wszystko, żeby pan nie został prezydentem – ocenił mężczyzna.

Po jego słowach wybuchła wrzawa, a zgromadzony tłum zaczął skandować hasło "nie bać Tuska". Wcześniej to hasło propagowali fani PiS, można je było spotkać na koszulkach czy kubkach.

Do sytuacji odniósł się już sam Donald Tusk. Premier zamieścił w tej sprawie wpis w mediach społecznościowych.

Kamiński: To zabawna odpowiedź

Do sytuacji odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński. Były minister spraw wewnętrznych i administracji przypomniał, że na spotkaniach wyborczych politycznej konkurencji padały znacznie gorsze określenia.

– Ja myślę, że to jest taka odpowiedź, ale odpowiedź zabawna jednak, bo nie bać Tuska jednak jest czymś innym niż wprost głoszony wulgaryzm. Jest to zabawne odniesie się do tego czym opinia publiczna była rażona przez ostatnie lata, gdzie wprost działacze, politycy partii PO wykrzykiwali, wypisywali sobie na koszulkach tego typu wulgaryzmy – stwierdził Kamiński.

Burza w sieci

Nagranie z wiecu wywołuje olbrzymie emocje, gdyż hasło przypomina wulgarny zwrot "j*bać Tuska". Szczególnie oburzeni są radykalni fani KO oraz sami politycy formacji Tuska. Nagranie jest jednak krytykowane również przez publicystów i polityków o innych poglądach. Część komentatorów zwraca uwagę na hipokryzję działaczy KO, którym przez lata nie przeszkadzały skrajnie wulgarne hasła podnoszone na manifestacjach Marty Lempart, Campusie Polska i wiecach PO.

