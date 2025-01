Propozycja Trzaskowskiego jest na serio? Zatem PiS składa projekt ustawy

Niedługo po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej na prezydenta kandydat KO Rafał Trzaskowski oznajmił, że proponuje niewielkie ograniczenie w socjalnym programie 800 plus dla obywateli Ukrainy. Mieliby je otrzymywać "tylko" pracujący i płacący w Polsce podatki Ukraińcy. PiS i Konfederacja zapowiedziały, że w takim razie sprawdzą, czy są to zapowiedzi na serio.

Trzaskowski o 800 plus. PiS: Mówimy sprawdzam

W poniedziałek klubu PiS przypomniał swój projekt ustawy w przedmiocie sprawy. – Dziś słyszymy apel Rafała Trzaskowskiego dotyczący ograniczenia programu 800 plus dla obywateli Ukrainy. Mówimy "sprawdzam". Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy, który ogranicza program 800 plus do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą podatki w Polsce – powiedział na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

– Dlaczego ta zmiana? Ona nie jest w odróżnieniu od pomysłów Rafała Trzaskowskiego zagrywką kampanijną […]. Ona jest konsekwencją polityki, którą prowadziliśmy […] polityki wspierania uchodźców […] zmieniła się sytuacja. Są różnego rodzaju napięcia zrozumiałe po tych kilku latach, ale też miejmy świadomość tego, że budżet państwa, który został przyjęty na rok 2025, po roku rządów koalicji 13 grudnia jest w rozsypce – kontynuował.

Błaszczak przekazał, że jego ugrupowanie liczy na to, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia umieści ten projekt w porządku obrad, który rozpoczyna się już w najbliższą środę.

Opozycja sprawdzi, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska

Kwestia socjalu dla obywateli innego państwa została poruszona w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News. Wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski ocenił, że propozycja Trzaskowskiego jest bardzo sensowna.

Doradca prezydenta Dudy Łukasz Rzepecki zwrócił uwagę, że skoro kandydat KO zgłasza takie postulaty, to niech za słowami idą czyny. Skoro partia premiera Tuska wraz z koalicjantami ma większość w Sejmie, niech to po prostu przegłosują. Mogliby liczyć na poparcie co najmniej części, a być może całej opozycji. Przypomnijmy, że Konfederacja, a później także PiS, zgłaszały przedmiotowe poprawki w tym zakresie. Krzysztof Bosak wtrącił, że Konfederacja może nawet napisać koalicji taki projekt.

Poseł Konfederacji Michał Wawer powiedział z kolei na antenie Polskiego Radia RDC, że ograniczanie socjalu można rozpocząć od tego, co zaproponował prezydent Warszawy wobec czego Konfederacja pewnie zgłosi w parlamencie projekt ustawy zawierający propozycję Trzaskowskiego i zobaczymy, jak zachowa się koalicja rządząca.

