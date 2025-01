Propozycja kandydata KO jest na serio? Opozycja chętnie pomoże to sprawdzić

Niedługo po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej na prezydenta kandydat KO Rafał Trzaskowski oznajmił, że proponuje niewielkie ograniczenie w socjalnym programie 800 plus dla obywateli Ukrainy. Mieliby je otrzymywać "tylko" pracujący i płacący w Polsce podatki Ukraińcy.

– Pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego zainspirował chyba start Grzegorza Brauna i postanowił się z nim ścigać na postulaty. Porusza problem od zupełnie nie tej strony, co trzeba – oceniła zapytana o sprawę wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Dodała, że "dzisiaj zgodnie z najnowszymi danymi NBP wiemy, że większość imigrantów pracuje, a ci, którzy nie pracują – aktywnie poszukują pracy".

Trzaskowski proponuje? Przecież można to od razu przegłosować w Sejmie

Kwestia ta została poruszona w niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" w Polsat News. Wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski ocenił, że propozycja Trzaskowskiego jest bardzo sensowna.

Doradca prezydenta Dudy Łukasz Rzepecki zwrócił uwagę, że skoro kandydat KO zgłasza takie postulaty, to niech za słowami idą czyny. Skoro partia premiera Tuska wraz z koalicjantami ma większość w Sejmie, niech to po prostu przegłosują. Mogliby liczyć na poparcie co najmniej części, a być może całej opozycji. Przypomnijmy, że Konfederacja, a później także PiS, zgłaszały przedmiotowe poprawki w tym zakresie. Krzysztof Bosak wtrącił, że Konfederacja może nawet napisać koalicji taki projekt.

Poseł Konfederacji Michał Wawer powiedział z kolei na antenie Polskiego Radia RDC, że ograniczanie socjalu można rozpocząć od tego, co zaproponował prezydent Warszawy wobec czego Konfederacja pewnie zgłosi w parlamencie projekt ustawy zawierający propozycję Trzaskowskiego i zobaczymy, jak zachowa się koalicja rządząca.

Wygląda więc na to, że być może gdyby obecnie w Sejmie doszło do głosowania, przeciwko byłaby tylko Lewica.

Tłumaczenie Szczerby. "Lider projektów zmian legislacyjnych"

Uzasadniając propozycję Trzaskowskiego, reprezentujący KO Michał Szczerba przekonywał, że słucha on ludzi, a wachlarz świadczeń socjalnych powinien być dostępny dla tych, którzy pracują, odprowadzają podatki i mieszkają w Polsce, ponieważ źródłem bogactwa narodów jest praca.

Szczerba przyznał, że system "bywa dziurawy" i trzeba go połatać, ale nie zrobili tego PiS i prezydent Duda. – Dlaczego, tego nie zrobiliście? Rządzicie ponad rok – zapytał prowadzący program.

– Ja wiem, ale to Rafał Trzaskowski będzie liderem i to Rafał Trzaskowski będzie liderem również w projektach zmian legislacyjnych – zaczął wyjaśniań polityk. – Coś nakaże premierowi Tuskowi? – zapytał Rymanowski.

– Nie, to będzie aktywny prezydent. [...] My potrzebujemy znowu dojrzałej aktywnej prezydentury i taką prezydenturę deklaruje Rafał Trzaskowski – przekonywał Szczerba.

