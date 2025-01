Braun wylatuje z Konfederacji. Ruszyła kampania prezydencka Mentzena

Grzegorz Braun zostanie usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił start w wyborach prezydenckich. Lider wchodzącej w skład prawicowego sojuszu partii Konfederacja Korony Polskiej podjął taką decyzję pomimo, że Rada Liderów Konfederacji wybrała na kandydata ugrupowania Sławomira Mentzena. Prezes Nowej Nadziei przez kilka miesięcy prowadził prekampanię, a w czwartek jego sztab zgłosił w PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Braun wyleci z Konfederacji

Do sądu partyjnego trafił już wniosek o wykluczenie Brauna z Konfederacji. – Jeszcze wczoraj otrzymałem zapewnienie od Grzegorza Brauna, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich. Ubolewam, że zostałem wprowadzony w błąd (...). To błąd polityczny, a za to ponosi się konsekwencje – przekazał Krzysztof Bosak. Prezes Ruchu Narodowego poinformował też, że liderzy Korony mówią, że powinny odbyć się prawybory, a na Radzie Liderów byli przeciwko ich organizacji wobec czego wniosek Ruchu Narodowego upadł.

Inauguracja kampanii

Podczas zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej głos zabrali także m.in. Sławomir Mentzen, szef sztabu wyborczego Bartosz Bocheńczak i pełnomocnik wyborczy sztabu Witold Tumanowicz.

Mentzen podkreślił, że na jego spotkania z wyborcami przychodzi mnóstwo lokalnych mieszkańców, podczas gdy wiece konkurentów to spotkania z lokalnymi działaczami partyjnymi czy urzędnikami.

Bocheńczak przekazał m.in., że celem sztabu jest dotarcie do każdego powiatu. Tumanowicz powiedział, że rozpoczyna się zbiórka podpisów i ocenił, że Mentzen jest jedynym kandydatem spoza układu PO-PiS, który ma realną szansę powalczyć o zwycięstwo w wyborach prezydenckich.

