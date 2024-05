Senat zdecydował ws. pobytu Ukraińców w Polsce. Cztery głosy przeciw

Za nowelizacją głosowało 87 senatorów, czterech było przeciw, jeden się wstrzymał.

Projekt dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny kończy się z dniem 30 czerwca 2024 r.

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie możliwości zmiany statusu pobytowego obywateli Ukrainy z ochrony tymczasowej obecnie na pobyt tymczasowy (pobyt tymczasowy ma być przyznawany na trzy lata) oraz wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci ukraińskich od roku 2024/2025.

twitter

Jakie warunki muszą spełnić Ukraińcy?

Warunkiem ubiegania się o zmianę statusu pobytowego jest m.in. posiadanie aktywnego numeru PESEL UKR na 4 marca 2024 r., aktywność PESEL-u UKR, by nie dochodziło do nadużyć, weryfikację aktywnego dokumentu podróży.

Wszystkie wnioski będą sprawdzane przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję.

Nowela zakłada, że obywatele Ukrainy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o PESEL UKR niezwłocznie po przybyciu do Polski (dotychczas 30 dni). Zobowiązuje też obywateli Ukrainy do aktualizacji danych PESEL UKR i potwierdzenia ich pobytu w Polsce w dowolnym organie gminy.

Obecnie PESEL UKR posiada w Polsce 952 tys. osób.

800 plus nie dla wszystkich Ukraińców. Będzie warunek

Projekt zakłada także: ujednolicenie systemu wsparcia (odejście od możliwości goszczenia obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych od 1 lipca br.); uszczelnienie systemu zakwaterowania zbiorowego – nałożenie na wszystkie ośrodki, w których zakwaterowani są Ukraińcy podpisywania umów z wojewodami; zniesienie świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł; wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich od 1 września br. oraz uzależnienie świadczeń rodzinnych dla dzieci 800 plus i innych świadczeń rodzinnych od obowiązku szkolnego dzieci ukraińskich od 2025 r.

Czytaj też:

Ilu mężczyzn z Ukrainy przebywa w krajach UE? Eurostat podał liczbę