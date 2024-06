Terminal kontenerowy w Świnoujściu zagrożony? Zaskakujący ruch prezydent miasta

Polska realizuje budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. W lipcu ubiegłego roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z belgijsko-katarskim konsorcjum przedwstępną umowę dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Ówczesne Ministerstwo Infrastruktury zaznaczało, że inwestycja zabezpieczy pod kątem przeładunkowym region Europy Centralnej i Południowej, a to dla Polski "niezwykłe wyzwanie i szansa".

Decyzja w referendum?

Jednak nowa prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska wskazuje, że nowa inwestycja powstaje bez udziału mieszkańców miasta. Dlatego proponuje zorganizowanie referendum.

– Naszym celem jest dążenie do referendum. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są już zawarte umowy przedwstępne, także umowy w sprawie budowy toru podejściowego, ale mieszkańcy oczekują możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie i mają prawo się wypowiedzieć. Ludzie mają różne poglądy na temat. Wielu jest takich, którzy są sceptyczni i oczekują więcej informacji, konkretów, których my nie możemy się doprosić. Coś toczy się nad naszymi głowami, w ogóle nie uwzględniając naszego zdania – powiedziała w rozmowie z "Głosem Szczecińskim".

O tym, że deklaracje prezydent nie są jedynie pustymi obietnicami świadczy fakt odwołania się miasta od decyzji lokalizacyjnej wydanej 15 kwietnia przez wojewodę zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Odwołanie zostało złożone w maju. Agatowska uważa, że wojewoda wydał decyzję bez konsultacji z mieszkańcami.

Nowa prezydent, jeszcze jako radna miejska, zdecydowanie krytykowała budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu. W rozmowie z Radiem Szczecin mówiła, że zyski generowane przez port popłyną do Skarbu Państwa, a nie do miasta. Jeszcze ciekawiej polityk odnosiła się do twierdzenia, że infrastruktura stworzy nowe miejsca pracy. Agatowska przyznała, że jest to fakt, ale dodała, że nowi pracownicy... nie będą mieli gdzie mieszkać, ponieważ Świnoujście jest mocno ograniczone przez infrastrukturę portową i nie ma gdzie budować nowych mieszkań.

Projekt budzi poważne kontrowersje w Niemczech. Jak podają tamtejsze media, budowa powinna zostać wstrzymana ze względu na obawę przed szkodami dla środowiska. Terminal ma być dostępny dla frachtowców głębinowych i stać się ważnym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim.

