Zapomniana autostrada

Ten dzień mieszkańcy Gdańska z pewnością pamiętali długo. W porcie „gęsto ustawione na brzegu chorągwie mieszczan, piesze i konne, i tłumy gapiów dobrze widzieć mogły piękne oblicze królowej, majestatycznie opartej o jedwabne poduszki przy oknie stateczku, obitego wewnątrz i zewnątrz czerwonym suknem”. W ten sposób odbyła swoją podróż z Warszawy do Gdańska ukochana Jana III Sobieskiego, Marysieńka. Z tej drogi wodnej korzystali inni królowie – Zygmunt I popłynął na swą koronację do Krakowa w górę rzeki, w ten sposób podróżował z Krakowa w drugą stronę Zygmunt August. W 1593 r. Zygmunt III Waza zabrał w taką podróż do Gdańska królową Annę Austriaczkę, siostrę Annę, dworzan i wojsko. Nic dziwnego, ta droga była przetarta już od stuleci.