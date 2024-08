KNF: Ponad 27 mld złotych w PPK

Według KNF na koniec drugiego kwartału obecnego roku wartość zgromadzonych aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 27,54 mld zł wobec 24,58 mld zł w poprzednim kwartale.

Na oszczędzanie w PPK zdecydowało się do tej pory 3,53 mln osób. Ponad 94 proc. z nich to Polacy. Wśród obcokrajowców największy odsetek stanowią Ukraińcy oraz Białorusini i Hindusi.

Coraz więcej osób pracujących zarówno w sektorze publicznym (27,02 proc.), jak i prywatnym (55,11 proc.) podjęło decyzję o przystąpieniu do PPK. W podziale na województwa, najwięcej uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych można znaleźć na Mazowszu, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

– W Polsce przed rokiem 2019 oszczędzało długoterminowo ok. 900 tys. osób, tj. 5 proc. pracujących (po 300 tys. w PPE, IKE i IKZE). Obecnie liczba ta sięga już 4,6-4,7 mln osób (uwzględniając PPE, IKE, IKZE, PPK), czyli około 28 proc. – powiedział Bartosz Marczuk, były wiceprezes PFR odpowiedzialny m.in. za wdrożenie PPK.

Liczba uczestników wzrasta

Z końcem lutego tego roku wygasły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie bowiem z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, co cztery lata pracownicy są do programu zapisywani automatycznie. W praktyce oznaczało to, że ci, którzy nie chcieli uczestniczyć w PPK musieli do końca marca na nowo złożyć rezygnację.

Ilu pracowników podjęło decyzję o pozostaniu w PPK? Według informacji podanych przez ówczesnego prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa, liczba uczestników PPK zwiększyła się o 718 tysięcy po automatycznym zapisie. Po autozapisie liczba uczestników wynosi 3,3 mln osób (dane za kwiecień 2023), a w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy spodziewane jest ponad 3,5 mln osób, przekazał Borys.

