Wartość aktywów w PPK wzrosła m/m do 14,87 mld zł w kwietniu

Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 909 mln zł m/m, a łączna wartość aktywów netto (WAN) tych wynosi 14,87 mld zł, podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 43,7 proc.

"Aktualnie w pracowniczych planach kapitałowych uczestniczy 3,3 mln osób z 311 tys. podmiotów. Oznacza to wzrost względem lutego br. o 820 tys. osób. Przełożyło się to także na wzrost ilości rachunków PPK (z 2,94 mln do 3,76 mln) oraz partycypacji (z 35,33 proc. do 43,7 proc.)" – czytamy w biuletynie.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 608 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 1 064 mln zł. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 4 593 zł do 5 025 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 108 proc. do 119 proc. zysku – podano.

Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 3,76 mln, podano także.

Tyle osób przybyło do PPK po autozapisie

Z końcem lutego tego roku wygasły deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie bowiem z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, co cztery lata pracownicy są do programu zapisywani automatycznie. W praktyce oznaczało to, że ci, którzy nie chcieli uczestniczyć w PPK musieli do końca marca na nowo złożyć rezygnację.

Ilu pracowników podjęło decyzję o pozostaniu w PPK? Według informacji podanych przez prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa, liczba uczestników PPK zwiększyła się o 718 tysięcy po automatycznym zapisie. Po autozapisie liczba uczestników wynosi 3,3 mln osób, a w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy spodziewane jest ponad 3,5 mln osób, przekazał Borys. Wartość aktywów po autozapisie wynosi 14,9 mld zł, a spodziewana wartość do końca roku to ok. 20 mld zł.

Przed tzw. autozapisem w ramach PPK było 2,94 mln osób, a ich aktywa wynosiły 13,1 mld zł. Automatyczny zapis objął 8 mln osób.

Biorąc pod uwagę kryterium województwa, największa partycypacja występuje w mazowieckim (58,1 proc.), drugie miejsce należy do dolnośląskiego (45,6 proc.), a podium zamyka Wielkopolska (43,2 proc.).

