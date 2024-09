Pieniądze z UE na pomoc dla powodzian. Polska wnioskuje o "nadzwyczajny tryb"

Południe i zachód Polski cały czas walczy z wielką wodą. W wielu miejscach sytuacja jest poważniejsza niż podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r. Na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego rząd wprowadził stan klęski żywiołowej, który będzie obowiązywał przez 30 dni.

Powódź w Polsce. Minister wnioskuje do UE o środki na naprawę lub odbudowę

"Wystąpiliśmy do UE z wnioskiem o nadzwyczajny tryb realizacji i rozliczania projektów ze środków europejskich w gminach, które ucierpiały od powodzi. Jeśli infrastruktura finansowana z pieniędzy PL/UE uległa zniszczeniu, to będzie można otrzymać na nią ponowne dofinansowanie na naprawę lub odbudowę" – napisała we wtorek na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.



"To dopiero początek. Wkrótce więcej informacji o pomocy" – zapowiedziała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Rządowa pomoc dla powodzian. 10 tys. zł na start, nawet 200 tys. zł na odbudowę domu

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że każdy dotknięty dramatem związanym ze stanem klęski żywiołowej, będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, po natychmiastową pomoc: 8 tys. z tytułu pomocy społecznej i 2 tys. z zasiłku powodziowego.

Według zapewnień premiera poszkodowani przez żywioł będą mogli także liczyć na pomoc w wysokości do 100 tys. zł w przypadku odbudowy mieszkania i do 200 tys. w przypadku budynków mieszkalnych.

Rządowy fundusz dla powodzian wynosi 1 mld zł. Pomoc ma być bezzwrotna i przekazywana "od ręki".

Jak złożyć wniosek

Po pomoc można zgłaszać się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na którego terenie składająca go osoba poniosła szkodę w wyniku powodzi, albo do gminy sąsiadującej, na której terenie przebywa po ewakuacji.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o doznaniu szkody majątkowej w wyniku powodzi wraz z określeniem jej wartości oraz o tym, że dana osoba nie ubiegała się o zasiłek w innej gminie.



