Ważna inwestycja w Polsce znów opóźniona. Port w Gdyni musi poczekać

Port Zewnętrzny w Gdyni ma powstać w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Budowa zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, niemal go podwajając.

"Inwestycja ma być przeprowadzona na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. W dużym uproszczeniu – inwestor prywatny ma zapewnić finansowanie projektu, a w zamian zostanie operatorem portu i będzie czerpał z tego korzyści przez ok. 30 lat. Pod koniec 2020 r. koszt przedsięwzięcia szacowano na ok. 4 mld zł, teraz ta kwota przekracza już zapewne 5 mld zł" – informuje "Rzeczpospolita".

Port Zewnętrzny w Gdyni. Kto się boi chińskiego zaangażowania?

Jednak wybór partnera prywatnego do tej inwestycji po raz kolejny został przełożony, już po raz piąty. Tym razem do końca czerwca 2025 r. W tle są m.in. zmiany techniczne, ale według nieoficjalnych ustaleń "Rz" chodzi także o niepokój przed udziałem w projekcie podmiotów z Chin.

W rozmowach biorą udział cztery podmioty. Dwa to konsorcja: Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS wspólnie z Gdynia Terminal Holding SAS oraz Hutchison Ports Poland S.à r.l. wraz z Port of Felixstowe Limited. Dwa pozostałe to spółki International Container Terminal Services Inc. oraz Mota-Engil Central Europe PPP Road sp. z o.o.

"Problem w tym, że w ostatnich latach coraz większe stają się obawy o chińskie zaangażowanie w polskie projekty infrastrukturalne, tymczasem Hutchison i notowana na giełdzie w Lizbonie Mota Engil mają chińskich udziałowców" – czytamy w tekście.



Terminal na rządowej liście

Wcześniej gazeta ujawniła, że w ostatnich tygodniach Gdynia Container Terminal należący do Hutchinson Ports trafił do wykazu obiektów infrastruktury krytycznej prowadzonego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak podkreśla dziennik, "dzięki temu państwo w sposób formalny i nieformalny będzie miało większy wpływ, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w tym porcie".

Ukończenie budowy i wyposażenia Portu Zewnętrznego w Gdyni planowane jest na rok 2029.

