Skrajne ubóstwo w Polsce. Tak źle nie było od 2015 r.

Tak źle w Polsce nie było od niemal dekady. Dotkliwie wzrósł poziom biedy wśród dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Przytoczone przez Wirtualną Polskę dane znajdują się w najnowszym raporcie "Poverty Watch 2024" przygotowanym przez EAPN Polska (Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu). To rokrocznie przygotowywany dokument pokazujący, jak zmienia się skala biedy w Polsce.

"Raport oparty jest przede wszystkim na statystykach oficjalnie publikowanych przez agendy krajowe i międzynarodowe, nie ma tu więc pola do subiektywnych odczuć" – zaznaczył portal WP.

Skrajne ubóstwo największe od 2015 r.

Skrajne ubóstwo wzrosło w sposób dramatyczny. W 2022 r. poniżej minimum egzystencji żyło 1,7 mln Polaków. Na koniec 2023 r. było to już 2,5 mln osób. Jest to zatem najgorszy wynik od 2015 r. "Dane na temat minimum egzystencji publikuje rokrocznie państwowy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeżeli dana osoba dysponuje pieniędzmi w ilości mniejszej niż wskazane minimum egzystencji, zagrożone jest jego życie. Brakuje bowiem wówczas pieniędzy na wszystko: mieszkanie, żywność, najtańszą odzież i obuwie, leki. Taka osoba żyje w skrajnym ubóstwie" – wskazała Wirtualna Polska.

Wzrosło skrajne ubóstwo wśród dzieci – z 5,7 proc. do 7,6 proc., co oznacza, że w zatrważającej biedzie żyje już ponad 500 tys. dzieci. Wśród seniorów doszło do wzrostu z 3,9 proc. do 5,7 proc. (430 tys. osób). Skrajne ubóstwo w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością zwiększyło się z 6,7 proc. do 9 proc. Łącznie niemal co piętnasty Polak nie ma pieniędzy na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb życiowych.

– W ubiegłym roku ostrzegaliśmy, że połączenie słabych wyników gospodarki i nadal wysokiej inflacji, przy jednoczesnym braku zmian w wysokości świadczeń społecznych i kryteriów uprawniających do nich, spowoduje drastyczne pogorszenie wskaźników ubóstwa – ocenił dr hab. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący EAPN Polska.

W 2023 r. istotnie wzrosła także liczba osób znajdujących się poniżej progu minimum socjalnego, czyli w niedostatku. W 2022 r. żyło tak 15,4 mln Polaków. W 2023 r. liczba ta wzrosła do 17,3 mln osób. Życie poniżej minimum socjalnego oznacza, że brakuje pieniędzy np. na to, by mieć dostęp do internetu w domu, raz w miesiącu pójść do kina, zapłacić u dentysty za znieczulenie czy kupić dzieciom książki.

Czytaj też:

Nowe świadczenie dla seniorów. Kto otrzyma bon o wartości 2150 zł?Czytaj też:

Kłopotliwy limit. Część emerytów straci sporo pieniędzy