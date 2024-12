Miałem sen

Wszyscy – co do jednego – unijczycy oraz wszyscy – co do jednego – eurokraci zostali przegnani z Brukseli na cztery wiatry – przy aplauzie setek milionów Europejczyków.

Przegnani na cztery wiatry i oczywiście pozbawieni wszystkich swoich unijnych apanaży – ogromnych europensji i eurododatków, w tym eurokilometrówek oraz nie mniejszych euroodpraw i euroemerytur. Wszystko zostało im odebrane w majestacie prawa.