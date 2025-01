Były szef SLD odwołany z państwowej spółki. W tle zarzuty

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU odwołało w piątek Wojciecha Olejniczaka ze składu rady nadzorczej spółki.

Wniosek o odwołanie Olejniczaka złożyła przedstawicielka reprezentująca Skarb Państwa. W porządku piątkowych obrad pojawił się punkt dotyczący powołania nowego członka rady nadzorczej, ale akcjonariusze zdecydowali o przerwie w posiedzeniu do 21 stycznia.

Olejniczak z zarzutami

Były szef SLD Wojciech Olejniczak został 27 listopada ubiegłego roku zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podstawą do działania służb była aktywność Olejniczka z okresu 2016-2019, na kilka lat przed dołączeniem do rady nadzorczej PZU.

29 listopada ubiegłego roku Prokuratura Krajowa poinformowała, że Olejniczakowi i innym podejrzanym w sprawie przedstawiono łącznie 10 zarzutów. Chodzi o działanie na szkodę Alior Banku w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla Zakładów Mięsnych Henryka Kani na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Sam Olejniczak nie jest podejrzany o poświadczanie nieprawdy w dokumentach, ma zarzut wyrządzenia szkody bankowi. W okresie objętym zarzutami Olejniczak pełnił funkcję dyrektora Departamentu Biznesu Agro Alior Banku.

Kim jest Wojciech Olejniczak?

W ostatnich latach Wojciech Olejniczak stronił od czynnej polityki. Od 2016 r. jako ekonomista z wykształcenia związany jest z sektorem bankowym. Pracował w Alior Banku i mBanku. W przeszłości pełnił też rolę doradcy prezesa NBP Marka Belki.

Olejniczak ma bogatą kartę polityczną, związaną z lewicą. W 2000 r. był w sztabie wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie odpowiadał za stronę medialną i wizualną kampanii. Przez trzy lata kierował Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W latach 2003-2005 był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Poseł na Sejm RP trzech kadencji (lata 2001-2009). Z powodzeniem startował także w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Porażki wyborcze zaliczył w walce o fotel prezydenta Warszawy w 2010 r. i w wyborach europejskich cztery lata później, kiedy nie uzyskał reelekcji.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Czytaj też:

Państwowe spółki znów z Owsiakiem. Te firmy wesprą WOŚP