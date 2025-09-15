Ekspert nie ma wątpliwości. "Trzeba zawiesić świadczenia"

W wywiadzie dla money.pl Kotecki wskazał, że Polska znajduje się w grupie państw ze stosunkowo niskimi podatkami. Równocześnie wydatki socjalne stanowią 18 proc. PKB. Utrzymanie takiej sytuacji jest niemożliwe, jeśli Polska chce wydawać ogromne sumy na zbrojenia. Z tego powodu konieczne jest podjęcie radykalnych decyzji, z czasowym zawieszeniem świadczeń socjalnych włącznie.

– Sytuacja się robi mało przyjemna – agencje zmieniają nam ratingi, a nad głowami latają różne niebezpieczne rzeczy. Może to czas, żeby cały Sejm podjął poważne decyzje ustrojowe? Wprowadzić podatek wojenny na pięć lat, zawiesić niektóre świadczenia, może jakiś pakiet fiskalny wymagający zmiany Konstytucji? Żeby pokazać, że to nie program jednej partii, tylko wspólny program. Skoro prezydent mówi, że martwi się finansami publicznymi, może partie opozycyjne też powinny się martwić i pokazać, że są odpowiedzialne – powiedział.

Inwestorzy uciekną z Polski?

Ekspert był również pytany o to, czy w związku z możliwymi rosyjskimi prowokacjami, inwestorzy mogą odwrócić się od Polski.

– Na razie raczej nie. Już po tym wydarzeniu miałem spotkania z dużą grupą inwestorów z zagranicy i mam bezpośrednio świeże spojrzenie na tą sytuację. Oni są na razie raczej spokojni. Rozmowa dotyczyła bardziej perspektyw wzrostu gospodarczego, inflacji, deficytu czy finansów publicznych i polityki monetarnej. Złoty i rentowności też nie zareagowały jakoś mocno na rosyjską prowokację. Na razie nie wygląda na to, żeby miało się to przerodzić w jakieś turbulencje na rynku finansowym – wskazał.

Kotecki przyznał jednak, że jeśli sytuacja napięcia będzie utrzymywać się wystarczająco długo, inwestorzy mogą jednak zacząć wycofywać się z Polski.

