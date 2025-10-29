PKL znów zostaną sprzedane przez Tuska? Niepokojące informacje

Polskie Koleje Linowe to najstarszy i największy operator kolei i wyciągów górskich posiadający siedem ośrodków w Tatrach i Beskidach, z których najbardziej znane to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdrój. W 2013 roku rząd Donalda Tuska sprzedał PKL luksemburskiemu funduszowi Mid Europa Partners. Decyzja ówczesnego premiera wywołała protesty, które jednak nie powstrzymały Tuska przed zawarciem umowy. W 2018 roku za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy PKL zostały odkupione przez Polski Fundusz Rozwoju.

Tusk znów sprzeda PKL?

Tymczasem, jak donoszą media, Donald Tusk ponownie rozważa pozbycie się przedsiębiorstwa. Tym razem chodzi o wejście na giełdę, które może pozbawić Skarb Państwa kontroli nad spółką.

– Uczestniczyłem w spotkaniu z prezesami Polskiego Funduszu Rozwoju. Informowali oni nas w jego trakcie, że prowadzone są analizy dotyczące debiutu giełdowego Polskich Kolei Linowych. Ja jasno wyraziłem swoje wątpliwości. Pamiętam, jakie napięcia wywołało przejęcie PKL przez fundusz MID Europa. To był trudny moment w historii Zakopanego – powiedział prezydent miasta Łukasz Filipowicz. Władze Zakopanego są mniejszościowym udziałowcem PKL i posiadają 0,3 proc. wszystkich udziałów. Dzięki temu Filipowicz miał szasnę dowiedzieć się o planach PFR.

Fundacja nie zaprzeczyła ani nie potwierdziła doniesień o możliwym giełdowym debiucie PKL. W odpowiedzi na pytania mediów stwierdziła jedynie, że "jako inwestor finansowy i instytucja rozwojowa należąca do Skarbu Państwa regularnie analizuje różne scenariusze rozwoju swoich spółek portfelowych", które dotyczą także PKL. Fundusz zapewnia, że nawet w przypadku wejścia na giełdę PFN zakłada zachowanie większościowej kontroli nad PKL.

