Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Wystarczy podać PESEL

– Wdrażamy usługę ksiąg wieczystych w aplikacji mObywatel, która pozwala na szybki dostęp do danych o nieruchomościach na podstawie numeru PESEL, bez konieczności szukania numeru księgi. Użytkownicy mogą nie tylko przeglądać swoje księgi, ale także zamawiać i opłacać dokumenty bezpośrednio w aplikacji. To rozwiązanie znacząco skraca czas i ogranicza formalności. Konsekwentnie przenosimy kolejne usługi publiczne do mObywatela – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Księgi wieczyste można przeglądać w telefonie

Księga wieczysta to publiczny rejestr prowadzony przez sąd. Zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości (m.in. o jej właścicielach, hipotekach czy innych obciążeniach). Służy temu, żeby kupowanie i sprzedawanie nieruchomości było bezpieczne i pewne. W Polsce istnieje ponad 23 miliony ksiąg.

Księgi wieczyste to nowa usługa w aplikacji mObywatel. Umożliwia ona przeglądanie i zamawianie dokumentów, w których użytkownik widnieje jako właściciel, współwłaściciel lub współużytkownik wieczysty. Na podstawie numeru PESEL mObywatel automatycznie wyświetla wszystkie księgi dostępne do wglądu dla danej osoby. Oznacza to, że nie trzeba znać numeru księgi wieczystej, składać wniosków do sądu o udostępnienie dokumentów ani korzystać z systemów zewnętrznych. Wszystkie niezbędne informacje o nieruchomości można znaleźć bezpośrednio w aplikacji.

Aby przejrzeć swoje dokumenty, wystarczy wejść w usługę Księgi wieczyste, a następnie wybrać Twoje księgi. Na ekranie pojawi się lista wszystkich dokumentów, do których dana osoba ma dostęp. Po wybraniu księgi wyświetlone zostaną następujące informacje: numer księgi wieczystej, typ nieruchomości, nazwa jednostki prowadzącej, położenie nieruchomości, opcjonalnie: data i godzina zamknięcia księgi.

Aplikacja mObywatel umożliwia zamówienie czterech typów dokumentów. Są to: odpis zwykły, który zawiera aktualne informacje o nieruchomości; odpis zupełny, gdzie znajdują się wszystkie wpisy, również te wykreślone; wyciąg oraz zaświadczenie o zamknięciu księgi.

Aby zamówić jeden z wymienionych dokumentów, wystarczy wyświetlić księgę wieczystą i wybrać Zamów dokument. W następnym kroku użytkownik zostanie poproszony o opłacenie zamówienia. Aktualnie można to zrobić za pomocą metody BLIK.

