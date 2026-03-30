Co z meldunkiem? Rewolucyjne zmiany

Reforma ma sprawić, że procedury urzędowe zostaną uproszczone, a planowanie usług publicznych będzie bardziej precyzyjne.

Jak podaje RMF24, jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest możliwość zgłaszania miejsca zamieszkania za pośrednictwem aplikacji mObywatel. "Dzięki temu proces stanie się szybszy i bardziej dostępny dla wszystkich obywateli, niezależnie od miejsca pobytu. Zgłoszenie będzie odbywać się w formie prostego oświadczenia, co znacząco ograniczy biurokrację" – informuje serwis.

Co oznacza nowa regulacja?

Nowa propozycja ma istotne znaczenie również dla samorządów. Dokładniejsze dane o liczbie mieszkańców sprawią, że gminy będą mogły lepiej planować takie usług publiczne jak oświata, transport czy opieka zdrowotna. Możliwe będzie bardziej precyzyjne określenie lokalnych potrzeb i prowadzenie efektywniejszej polityki zarządzania finansami.

Nowe rozwiązanie wzbudziło jednak niepokój właścicieli nieruchomości ze względu na ryzyko nieuprawnionego rejestrowania się osób pod ich adresem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło jednak zabezpieczenia uniemożliwiające taki proceder. Właściciele będą bowiem mogli wnioskować o weryfikację zgłoszenia miejsca zamieszkania, dzięki czemu będą mogli skutecznie dochodzić swoich praw.

Koniec mObywatela? Resort odpowiada

Ministerstwo Cyfryzacji wydało pod koniec lutego komunikat, w którym odniosło się do medialnych doniesień o likwidacji aplikacji mObywatel.

– Konsekwentnie rozwijamy mObywatela jako bramę do usług publicznych. Równolegle pracujemy nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, zgodnym z rozporządzeniem eIDAS 2.0. To rozwiązanie uzupełni ekosystem mObywatela i wzmocni jego funkcjonowanie w ramach wspólnego rynku cyfrowego UE oraz usprawni transgraniczne korzystanie z e-usług – przekonywał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w oświadczeniu resortu.

Jak zaznaczył przedstawiciel resortu: "Naszym celem jest zapewnienie obywatelom bezpiecznych, nowoczesnych i wygodnych narzędzi do załatwiania spraw publicznych".

Czytaj też:

Gigantyczna operacja. Aż 8 mln Polaków musi wymienić dokumentyCzytaj też:

Nowa funkcja w znanej aplikacji. Sprawdź, co się zmieni