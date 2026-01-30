Gigantyczna operacja. Aż 8 mln Polaków musi wymienić dokumenty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przegotowuje zmiany dotyczące wyglądu legitymacji emeryta-rencisty. Dotychczasowa wersja dokumentu będzie wydawana jedynie do 12 lipca 2026 roku. Zmiany podyktowane są wymogami bezpieczeństwa.

Nowa legitymacja emeryta-rencisty

Nowa wersja dokumentu będzie wyglądem zbliżona do karty płatniczej. Jej wymiary będą wynosiły 85,6 × 53,98 mm. Będzie jednostronnie laminowana oraz wykonana z trwałego tworzywa PCV. Legitymacja zostanie wyposażona w dodatkowe zabezpieczenia przed podrobieniem. Na jej odwrocie znajdzie się oznaczenie "LER" zapisane alfabetem Braille’a.

Funkcja pozostanie taka sama: potwierdzenie posiadania uprawnień i ulg wynikających z faktu bycia emerytem lub rencistą.

Każdy emeryt i rencista otrzyma nową kartę. Proces będzie realizowany stopniowo. W ciągu 10 lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda na ten cel niemal 4,6 mln zł.

Przydatny dokument

Legitymacja emeryta i rencisty uprawnia do wielu zniżek. Seniorzy mogą skorzystać z preferencyjnych cen np. w transporcie publicznym, PKP, w aptekach, miejscach kultury czy w uzdrowiskach. Dokument mogą otrzymać wyłącznie osoby uprawnione, czyli takie, które mają ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Co ważne, nie trzeba składać żadnego wniosku o jej wydanie. Legitymacja jest wyrabiana automatycznie po przejściu na emeryturę lub rentę.

Trzeba wiedzieć, że 1 stycznia 2023 r. legitymacja jest wydawana w dwóch formach: fizycznej (plastikowej karty) oraz elektronicznej (mLegitymacji). Osoby, które uzyskają prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r. otrzymają tylko mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Możliwe jest jednak uzyskanie także fizycznej wersji dokumentu. W tym celu wystarczy złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

