Oto najwyższa emerytura w Polsce. Kwota robi wrażenie

Według najnowszych danych ZUS, w grudniu 2025 r. najwyższa emerytura w Polsce wyniosła 51,4 tys. zł brutto. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to aż 67 lat.

Najniższa emerytura została wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie... dwóch groszy. Takie świadczenie otrzymały dwie osoby: kobieta, która przepracowała jeden dzień, a także mężczyzna, który przepracował jeden miesiąc.

Z danych ZUS wynika, że liczba tzw. emerytur groszowych wzrosła od 2011 r. z poziomu 23,9 tys. do 433,1 tys. w 2024 r. W 2011 r. stanowiły one 4,2 proc. ogółu emerytur tzw. nowosystemowych, podczas gdy w 2024 r. było to już 9,9 proc.

Waloryzacja emerytur

Od 2017 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To efekt decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, które do wyborów w 2015 r. szło z hasłem odwrócenia efektów reformy autorstwa PO-PSL z 2012 r., zakładającej stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat.

Najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie 1878,91 zł brutto. Jednak po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej seniorzy otrzymują "na rękę" 1709,81 zł.

W marcu, jak co roku, emerytów i rencistów czeka waloryzacja świadczeń. Rząd zaproponował, by emerytury i renty wzrosły o co najmniej 4,9 proc. Przy takim założeniu – według rządowych prognoz – najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2026 r. o 92,07 zł, czyli z 1878,91 zł do 1970,98 zł.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia. Każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

