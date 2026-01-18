Czy rząd Tuska dba o emerytów? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Instytut Badań Pollster zadał ankietowanym pytanie: "Czy uważasz, że obecny rząd Donalda Tuska dba o emerytów?". Niemal połowa (49 proc.) odpowiedziała przecząco, w tym "zdecydowanie nie" – 27 proc., a "raczej nie" – 22 proc.

Przeciwnego zdania było w sumie 33 proc. badanych. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 6 proc. pytanych, natomiast "raczej tak" – 27 proc. Opinii w tej sprawie nie ma 18 proc. respondentów.

Pierwszy rząd Tuska podniósł wiek emerytalny

"Super Express", który zlecił przeprowadzenie sondażu, przypomina, że to za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska doszło do podwyższenia wieku emerytalnego. Zdaniem gazety, m.in. z tego powodu Platforma Obywatelska musiała pożegnać się z władzą.

Od 2017 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To efekt decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, który do wyborów w 2015 r. szedł z hasłem odwrócenia efektów reformy autorstwa PO-PSL z 2012 r., zakładającej stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat.

Najniższa emerytura w Polsce wynosi dziś 1878,91 zł brutto miesięcznie. Jednak po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej seniorzy otrzymują na rękę 1709,81 zł. Zgodnie z założeniami rządu, w tym roku minimalna emerytura wyniesie 1971 zł brutto, czyli 1794 zł netto.

ZUS podpowiada, jak otrzymać wyższą emeryturę

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent.

