Kryzys energetyczny. Niedobory paliwa na stacjach benzynowych we Francji

Jak przekonywała, problem nie wynika z ogólnego braku surowca w kraju, lecz z zakłóceń logistycznych i zwiększonego popytu na niektórych stacjach.

Według niej, to wzrost zainteresowania tańszym paliwem, oferowanym przez państwowy koncern TotalEnergies, doprowadził do przeciążenia sieci dystrybucyjnych i lokalnych braków.

Władze zapewniają, że nie ma obecnie ryzyka ogólnokrajowego kryzysu paliwowego, a niedobory mają charakter przejściowy.

Blokada Cieśniny Ormuz winduje ceny paliw

Wydarzenia we Francji wpisują się w szerszy kontekst napięć na globalnym rynku energii. Konflikt na Bliskim Wschodzie oraz zakłócenia w dostawach ropy, m.in. w związku z ograniczeniami transportu przez Cieśninę Ormuz, wpływają na ceny i dostępność paliw w Europie.

Sytuacja może się jeszcze pogorszyć, jeśli prezydent USA Donald Trump zrealizuje ultimatum postawione władzom w Teheranie i zaatakuje wszystkie irańskie elektrownie i mosty w przypadku dalszego blokowania przez Iran Cieśniny Ormuz.

Ta strategiczna droga wodna została zamknięta po rozpoczęciu 28 lutego amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu światowych cen energii, przede wszystkim ropy naftowej i gazu.

Ultimatum Trumpa dla Iranu upływa w nocy

Przedłużane kilka razy ultimatum Trumpa mija o godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Władze Iranu konsekwentnie twierdzą, że nie ulegną naciskom prezydenta USA. I ostrzegają, że w odwecie zaatakują instalacje energetyczne w krajach arabskich będących sojusznikami Ameryki.

Przed wybuchem wojny przez Cieśninę Ormuz przepływało średnio 135 tankowców dziennie. W marcu było ich mniej niż sześć, a globalny rynek ropy stracił ok. 20 proc. podaży, przez co ceny na stacjach paliw wystrzeliły, także w Polsce.

