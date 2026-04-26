Ile włożyć do koperty na wesele lub komunię? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku wynika, że 55 proc. respondentów deklaruje wyższe wydatki na tego typu uroczystości. Najczęściej jest to reakcja na rosnące ceny i koszty organizacji przyjęć (38 proc.), rzadziej efekt poprawy własnej sytuacji finansowej (17 proc.).

Jednocześnie część ankietowanych nie zwiększa kwot wkładanych do koperty. 23 proc. wskazuje na brak wzrostu dochodów, a dla 14 proc. ważniejsza od wartości prezentu pozostaje sama obecność i gest.

Sondaż: Ile wkładamy do koperty na komunię lub wesele?

Na wysokość sumy wpływają przede wszystkim stopień pokrewieństwa (47 proc.), możliwości finansowe (39 proc.) oraz tzw. zasada "talerzyka", czyli próba pokrycia kosztów organizacji przyjęcia (30 proc.). Co piąty badany konsultuje decyzję z rodziną lub znajomymi.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 16 proc. pytanych odmówiło uczestnictwa w uroczystości rodzinnej z powodów finansowych. Kolejne 13 proc. respondentów przyznało, że poważnie rozważało rezygnację, jednak ostatecznie zdecydowało się wziąć udział. Z drugiej strony 38 proc. osób, które przyjęły zaproszenia, deklaruje, że koszty nie miały wpływu na ich decyzję.

Udział w weselach czy komuniach wpływa również na budżety domowe – 45 proc. Polaków przyznaje, że z tego powodu rezygnuje z części wydatków lub odkłada je w czasie.

Uroczystości rodzinne a domowy budżet

"Rodzinne uroczystości powinny być przede wszystkim okazją do wspólnego świętowania, a nie źródłem stresu finansowego. Jeśli sezonowe wydatki zaczynają nadmiernie obciążać budżet, warto wcześniej zaplanować koszty lub rozważyć dodatkowe źródła finansowania" – czytamy w komentarzu do wyników badania.

Sondaż został zrealizowany metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego-5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

