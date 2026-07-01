Rekordowy zwrot kaucji w popularnym sklepie. Kilkaset złotych

Gazeta "Fakt" spytała największą sieć sklepów w Polsce, Biedronkę, o rekordy dot. odzyskiwania kaucji przez klientów. Okazuje się, że jeden z nich odebrał voucher o wartości 483,50 zł.

"Najwyższy pojedynczy voucher, jaki dotychczas odnotowaliśmy, dotyczył zwrotu 967 opakowań w ramach zbiórki automatycznej i opiewał na kwotę 483,50 zł" – przekazała Marta Śmiałek, specjalistka ds. komunikacji w sieci Biedronka. Jak dodaje, średnia liczba opakowań zwracanych w ramach jednego vouchera wynosi w czerwcu 22.

W związku z upadałami, Biedronka szykuje się na wzrost spożycia napojów. Sieć rozpoczęła instalację dodatkowych recyklomatów przy sklepach w miejscowościach, które w sezonie są oblegane przez turystów. "Dodatkowe maszyny pojawią się w ok. 50 miejscowościach w całej Polsce" – mówi Śmiałek.

Zgodnie z przepisami, zwracane opakowanie powinno być opróżnione i niezgniecione. Opakowania, które obejmuje system są oznaczone specjalnym symbolem. Za butelkę plastikową o pojemności do trzech litrów otrzymamy 50 gr, za puszkę metalową o pojemności do litra – 50 gr, a za butelkę szklaną wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra – 1 zł.

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października.

Ile zwrotów kaucji?

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała podczas niedanwej konferencji prasowej, że do końca maja zebrano w ramach systemu kaucyjnego 1,6 mld butelek i puszek. We wrześniu mają zapaść decyzje o ewentualnym rozszerzeniu go o szklane butelki.

Sowińska przekazała informacje o nowych rozwiązaniach na czas wakacji. – Wakacje już za chwilę, ale my nie zwalniamy tempa i system kaucyjny nie idzie na urlop. Okres letni to czas zwiększonego popytu na napoje, a także większej mobilności Polek i Polaków. Powstają nowe, mobilne automaty w miejscowościach turystycznych oraz w miejscach organizacji wydarzeń plenerowych – powiedziała. Jak dodała, operatorzy punktów zbiórek prowadzą działania w celu przygotowania systemu na okres wakacyjny. Wskazała, że operator PolKa (Polska Kaucja) instaluje automaty blisko plaż w miejscowościach takich jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Z kolei Kaucja.pl wprowadza stały monitoring i specjalne okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady.