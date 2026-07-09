RPP zdecydowała ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Poniżej zamieszczamy informacje o decyzjach RPP.

W dniach 7-8 lipca 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej

stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej

stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej

stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej

stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej

Były członek RPP o euro w Polsce. "Nie jesteśmy w stanie wprowadzić"

Polska nie jest obecnie przygotowana do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty – uważa były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski. W jego opinii kraj nie spełnia zarówno warunków ekonomicznych, jak i politycznych niezbędnych do wejścia do strefy euro.

– Nie jesteśmy w stanie wprowadzić euro – powiedział Grabowski w TVN24. Jak tłumaczył, problemem pozostają m.in. niestabilność finansów publicznych, poziom inflacji oraz brak politycznego konsensusu wokół rezygnacji ze złotego.

Ekonomista zwrócił uwagę, że wejście do strefy euro wymaga spełnienia kryteriów konwergencji określonych w traktacie z Maastricht. Obejmują one m.in. stabilność cen, odpowiedni poziom deficytu i długu publicznego oraz stabilność kursu walutowego. Jak zaznaczył Grabowski, Polska nie jest obecnie gotowa do realizacji tych warunków.

Były członek RPP podkreślił jednocześnie, że sama debata o euro powinna być prowadzona spokojnie i w perspektywie długoterminowej. W jego ocenie przyjęcie wspólnej waluty mogłoby w przyszłości przynieść korzyści związane z większą stabilnością gospodarczą i finansową, jednak wymagałoby wcześniejszego uporządkowania polityki fiskalnej i monetarnej.

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