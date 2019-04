Szantaż Broniarza. Ważne słowa ws. klasyfikacji maturzystów

Rada klasyfikacyjna to specjalne zebranie pedagogów, na którym zatwierdzane są oceny wystawione wcześniej maturzystom. Rada ta składa się ze wszystkich nauczycieli danej szkoły, a połowa członków musi być obecna na zebraniu, by podjąć uchwałę o klasyfikacji maturzystów. Rady muszą się zebrać do 25 kwietnia, bo kolejnego dnia maturzyści mają otrzymać świadectwa uprawniające ich do podejścia do egzaminu.

Broniarz zapytany o kwestię wystawiania ocen stwierdził wprost, że „nie ma takiej możliwości”.

– Jeżeli ktoś klasyfikuje uczniów, to zamyka sobie drogę powrotu do strajku – mówił podczas konferencji prasowej.

Szef ZNP ocenił, że protestujący wchodzą w okres Wielkiej nocy "w minorowych nastrojach". Broniarz przekazał również, że w przyszłym tygodniu we wtorek o godz. 11 jest planowana manifestacja pod siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. – Na tę manifestację wszystkich nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami serdecznie zapraszamy. Po południu będzie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, która będzie dyskutowała nad formułą okrągłego stołu– mówił Sławomir Broniarz podczas konferencji prasowej.

