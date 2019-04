Sośnierz rzuca wyzwanie Biedroniowi. "Ze mną pan się nie wynudzisz..."

Kilka dni temu Robert Biedroń wzywał Jarosława Kaczyńskiego oraz Grzegorza Schetynę do debaty. Liderzy pozostali obojętni na jego słowa, ale za to europoseł Dobromir Sośnierz zapewnił, że z chęcią podyskutuje.

"Co ciekawego mogą powiedzieć Schetyna czy Kaczyński ? To będą flaki z olejem. A ze mną Pan się nie wynudzisz... A może i czegoś dowiesz... " – przekonuje Sośnierz.

"Jak p. Robert Biedroń taki chętny do debatowania, to niech sobie nie zawraca głowy mrzonkami o dopuszczeniu do debaty Liderów, bo mu tam jeszcze sporo brakuje, tylko niech podejmie rękawicę, której nie podjął kiedyś p. Robert Gwiazdowski i rzeczowo wytłumaczy w rozmowie ze mną, co chce robić w Unii w świetle dotychczasowych naszych osiągnięć w tej sprawie. Co ciekawego mogą powiedzieć Schetyna czy Kaczyński ? To będą flaki z olejem. A ze mną Pan się nie wynudzisz... A może i czegoś dowiesz...;) Tak że proszę o sygnał, kiedy się ustawiamy pod tym Sejmem. Wszak — cytuję — »debata jest istotą demokracji«" – napisał Sośnierz na Facebooku.

