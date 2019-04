Nauczycielka o przestarzałych i patriotycznych lekturach. "My się pytamy, czy to jest koniecznie"

Na początku relacji ze szkoły w Żorach młoda nauczycielka tłumaczy dziennikarzom dlaczego zdecydowała się na strajk. – Zdecydowanie nie odpowiada mi podstawa programowa z języka polskiego, wróciliśmy o 30 lat w przeszłość. Te wszystkie lektury, które kiedyś były, znowu wróciły i jest ich za dużo – podkreśla. – My byśmy chcieli tak żeby trochę coś współczesnego więcej, jakieś problemy, w tych lekturach dotyczące współczesnej młodzieży. Tymczasem znowu będziemy omawiali „Konrada Wallenroda”, „Kordiana” Słowackiego, „Nie-Boską komedię”, będziemy znowu omawiać „Rozdzióbią nas kruki, wrony”, „Potop”, to wszystko wraca – tłumaczy dalej zdenerwowana nauczycielka. – My się pytamy, czy to jest koniecznie – dodaje.

Jak tłumaczy kobieta, podobna sytuacja jej zdanie ma miejsce w szkołach podstawowych, gdzie również uczniowie czytają przestarzałe książki – m.in. „Syzyfowe prace”. – Tam również są lektury, które nie interesują młodzieży – mówi kobieta.

Tylko (nie) o patriotyzmie

Nauczycielka po wymienieniu dzieł Żeromskiego, Słowackiego czy Krasińskiego, zapewnia jednak, że wspomniane książki mają „jakąś” wartość.

– One w jakimś stopniu mają wartość, nikt temu nie zaprzecza, ale może jednak dać młodzieży coś takiego, żeby nie było tylko o patriotyzmie, o walce. Bo patriotyzm jest rzeczą niezwykle istotną, ale niekoniecznie to musi być patriotyzm oparty o walkę, narodowościowo-wyzwoleńczej, spiski, bo w dużym stopniu właśnie o tym będziemy mówić, uczyć. A my byśmy chcieli żeby było więcej problemów współczesnego świata – mówi kobieta.

Cała relacja ze szkoły w Żorach znajduje się na stronie Radia 90 FM

