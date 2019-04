Ks. Lemański atakuje innego duchownego. Odpowiedź ks. Wachowiaka jest krótka

Ks. Daniel Wachowiak jest aktywny na Twitterze. Przede wszystkim porusza tam sprawy wiary, jednak niekiedy komentuje sytuację polityczną w Polsce. Ostatnio odniósł się do kontrowersyjnych słów byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który mówił o konieczności przyjęcia przez Europę "10 laickich przykazaniach". Ks. Wachowiak polecił Lechowi Wałęsie, by zmienił noszony w klapie obrazek Matki Boskiej, na wizerunek piosenkarki Madonny"Panie prezydencie Wałęsa, pora zdjąć Matkę Bożą i założyć sobie np. świecką piosenkarkę - Madonnę" – pisze na Twitterze ks. Daniel Wachowiak.

To nie spodobało się nie tylko otoczeniu Lecha Wałęsy. Krzysztof Luft określił ks. Wachowiaka mianem "hejtera w koloratce". "Posłuchaj człowieku w sutannie. Nikt pana nie upoważnił do komentowania co moze lub nie, robić p. Prezydent Wałęsa ! Pan moze na siebie założyć co chce i nikogo to obchodzić nie bedzie" – napisał na Twitterze Mirosław Szczerba, doradca Wałęsy (pisownia oryginalna). Z kolei ks. Wojciech Lemański komentuje złośliwie: "Od prezydenta odstąp, bo to nie twoja kategoria wagowa".

"Właśnie doszły mnie słuchy, że znów ks. Lemański zabrał głos i ponownie w swoistym dla siebie brzydkim stylu wypowiedział się o mnie i o puszczy, w której duszpasterzuję. Bracie, pokój z Tobą" – odpowiada ks. Lemańskiego proboszcz z wielkopolskiej Piłki. I podsumowuje "Błogosławię Mu".