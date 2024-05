Padło pytanie o Kierwińskiego. Stanowcza reakcja szefa BBN

O zamieszanie wokół Marcina Kierwińskiego szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera został zapytany przez Polską Agencję Prasową.

Dziennikarka zapytała szefa BBN o stan zdrowia Kierwińskiego

W związku z faktem, że Siewiera z wykształcenia lekarzem dziennikarka agencji poprosiła go o ocenę stanu zdrowia szefa MSWiA, pod kątem np. objawów udar.

– To niestosowne pytanie – odparł.

Sewiera podkreślił przy tym, że nagłośnienie zawsze stanowi pewne wyzwanie, szczególnie gdy jest pogłos i trudno zabierać głos publicznie.

– Proszę zwrócić uwagę, że niektórzy mówcy mieli przygotowane wcześniej stopery z lewej strony głośnika. Tak że wydaje mi się, że to nie jest temat do analizy. Zwłaszcza w dniu Święta Strażaka, gdy to na nich powinna skupić się ta uwaga, największy szacunek i podziw – podsumował.

Niecodzienne wystąpienie szefa MSWiA

W sobotę na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas uroczystości głowa państwa wręczyła awanse generalskie oraz odznaczenia państwowe. W wydarzeniu uczestniczył także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Internauci zauważyli nietypowe zachowanie szefa MSWiA. W większości komentarzy sugerowano albo nagłe problemy zdrowotne polityka albo to, że był pod wpływem alkoholu.

Kierwiński postanowił przeciąć spekulacje. "Zanim wydacie wyrok posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego natychmiast udałem się na komendę Policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik = 0,0" – poinformował minister, załączając do swojego wpisu wyniki badania.

