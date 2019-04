Czaputowicz: Polska zrealizuje przyszłe wyroki TSUE w sprawie art. 7

Jacek Czaputowicz w rozmowie z Jerzym Haszczyńskim i Jędrzejem Bieleckim mówił o miejscu Polski w Unii Europejskiej i decyzjach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Nie widzę w obozie rządzącym sił antyunijnych. Jest raczej rozdźwięk między obrazem kreowanym a rzeczywistością. Według ostatnich badań ponad 90 proc. Polaków popiera integrację europejską. Widzą oni, że rząd dobrze wykorzystuje członkostwo w UE dla rozwoju kraju – mówił minister.

Jak tłumaczył dalej, narracja o zbliżającym się Polexicie to pomysł opozycji na osłabienie władzy PiS-u. – Niektóre państwa i brukselskie elity z trudem godzą się z demokratycznym wyborem Polaków i dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Sprawowane przez osiem lat rządy PO i PSL były dla nich wygodne, łatwiej było bowiem realizować swoje interesy. Tymczasem Polska zaczęła prowadzić politykę zgodną ze swoim interesem, co się nie zawsze podoba – stwierdził Czaputowicz.

Szef MSZ zapytany o wypełnianie decyzji TSUE stwierdził: „Orzeczenia TSUE są zwykle wykonywane, chociaż wiele państw się z tym ociąga. Komisja prowadzi wykaz: kilkadziesiąt wyroków nie jest wykonanych. Polska należy do tych państw, które wyroki wykonują”.

Na kolejne pytanie dziennikarzy, czy oznacza to, że Polska będzie realizować także wszystkie przyszłe wyroki TSUE co do art. 7, Czaputowicz odpowiedział: „Myślę, że tak. Wyroki te będą ważne także dla całej Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak inne państwa będą wprowadzały w życie zasady określane przez TSUE ws. niezależności władzy sądowniczej. Np. w Niemczech system mianowania sędziów jest bardziej upolityczniony niż w Polsce”.