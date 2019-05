"Nie znamy bardziej miłej osoby". Poruszający list kolegów zamordowanego Kuby

Znajomi, przyjaciele, a także obcy przynoszą kwiaty i palą znicze przed budynkiem szkoły. Koledzy z klasy tragicznie zmarłego Jakuba napisali wzruszający list i zostawili go wraz ze zdjęciem ich klasy.

"To, co się stało wczoraj, nigdy nie powinno mieć miejsca. Ta tragedia dotknęła każdego. Nie znamy bardziej miłej, kochanej osoby niż Kuba. Pełny szacunku do kobiet, zawsze uśmiechnięty i wesoły, chętny do pomocy, nieważne za jaką cenę. Jak każdy popełniał błędy, lecz zawsze starał się je naprawiać. Na pewno nie zasłużył na to, co go spotkało. Na zawsze pozostanie w naszych sercach... Kochamy Cię... " – piszą uczniowie klasy 3a, do której uczęszczał zamordowanych chłopak.

Jaka jest przyczyna tragedii? Według doniesień medialnych, 15-letni Emil B. miał się domagać od Jakuba zwrot ok. 1 tys. 500 zł. Nie jest pewne, czy nie chodziło o pożyczkę na dopalacze. Sam sprawca zbrodni w chwili jej popełnienia miał być po wpływem narkotyków, najprawdopodobniej amfetaminy – informował portal Wirtualna Polska.

Nożownik trafił do schroniska dla nieletnich, gdzie będzie czekał na decyzję w swojej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że Emil B. będzie sądzony jak dorosły. Wtedy grozić mu może nawet 25 lat więzienia.

