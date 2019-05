Schetyna o Konfederacji: Są wyhodowani przez PiS

– To przeciwnicy. Inaczej patrzę na politykę i na miejsce Polski w Europie. Ale oni są wyhodowani przez PiS. To są polityczne dzieci Kaczyńskiego. I za to PiS zapłaci – mówił lider Platformy Obywatelskiej, pytany o polityków Konfederacji.

Schetyna stwierdził także, że Prawo i Sprawiedliwość boi się Konfederacji i chce z nią walczyć. –Zobaczyli, że zabierają im poparcie, że to już jest klika procent, a być może za chwilę kilkanaście procent – tłumaczył lider PO.

Zdaniem polityk możliwa jest jednak koalicja PiS-u z Konfederacją, jesli nowe ugrupowanie dostałoby się do Sejmu. – Nie ma niczego gorszego dla Polski dzisiaj, jutro i przez następne sto lat, niż taka koalicja – dodał Schetyna.