Gowin: Naturalnym koalicjantem po jesiennych wyborach jest dla nas Kukiz'15

– Nie zakładamy porażki – stwierdził Jarosław Gowin na antenie Polsat News. Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego dodał, że w razie przegranej "nie widzi powodów, dlaczego premier Morawiecki miałby ponosić konsekwencje". – Polityka jest obszarem zbiorowej odpowiedzialności. Razem wygrywamy, razem przegrywamy – oświadczył Gowin.

Szef "Porozumienia" został zapytany o stosunek do Konfederacji i o to, czy dobry wynik tej formacji zaszkodzi Zjednoczonej Prawicy. – Czy wynik Konfederacji może pogrzebać dobrą zmianę? – zapytał prowadzący rozmowę. – Zrobimy wszystko, żeby te wybory wygrać – odparł krótko Gowin.

Polityk przypomniał też w kontekście powodzi słowa Włodzimierza Cimoszewicza, który będąc premierem w 1997 roku powiedział poszkodowanym powodzianom: "Trzeba się było ubezpieczyć". – Mam wrażenie, że Schetyna zaczyna ścigać się ze swoim obecnym kolegą Włodzimierzem Cimoszewiczem – wskazał Gowin, odnosząc się też do słów lidera PO. Schetyna stwierdził, że działania rządu na południu Polski ws. powodzi to "polityczny kabaret", a politycy PiS wykorzystują kataklizm do celów wyborczych. – Ja nigdzie nie kandyduję, więc Schetyna trafił jak kulą w płot – podsumował wicepremier przebywający obecnie w Krakowie.

