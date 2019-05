Nie żyje Jan Guz. Morawiecki: Zawsze z zaangażowaniem reprezentował pracowników

Jaki: Okręt, który się nazywa Polska, płynie w dobrym kierunku

– Jeśli Koalicja Europejska wygra, to wokół tego zwycięstwa może skonsolidować całą III RP i może doprowadzić do ich zwycięstwa jesienią, a na to nie możemy pozwolić. Realny wybór, który stoi przed nami, to wybór, czy Polska wróci do...