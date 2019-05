"Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało". Kaczyński o wyniku wyborów do PE

Według sondażu exit poll, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Zjednoczona Prawica. Koalicja rządząca zdobyła 42,4 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą głos oddało 39, 1 proc. Polaków. Trzecie miejsce zajęła Wiosna. Na ugrupowanie Roberta Biedronia zagłosowało 6,6 proc. wyborców. Do PE wejdzie jeszcze Konfederacja, która zdobyła 6,1 proc. Poniżej progu znalazł się ruch Kukiz'15, na który zagłosowało 4,1 proc. Frekwencja wyniosła 43 proc.

Sondażowe wyniki wyborów skomentował już prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Dziś jest bardzo ważny dzień. Trzeba go docenić – podkreślił były premier. Jak dodał, "rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny" odbędzie się jednak na jesieni. – Musimy zwyciężyć jeszcze bardziej. Musimy podołać. Mam nadzieję, że wtedy będziemy się cieszyć w tym samym miejscu, bo ono nam przynosi szczęście – zakończył prezes PiS.

Po kilkunastu minutach Kaczyński zabrał głos po raz drugi. Podziękował wszystkim, którzy zdecydowali się dziś pójść do urn wyborczych, ale przede wszystkim tym, którzy poparli PiS, a tym samym "dobrą zmianę", którzy poparli "perspektywę kontynuacji tej polityki w kolejnych latach". – To tylko zapowiedz, ale dobra zapowiedz – dodał.

– Ale jeszcze raz powtarzam: osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało. (...) Tu niektórzy są tak entuzjastycznie nastawieni, że mówią o większości konstytucyjnej. My musimy zdobyć zwykłą większość. Chciałem tu powtórzyć, że to wszystko co bardzo wielu Polaków boli, co jest traktowane jako zagrożenie nie zostanie zrealizowane. Nie stanie się to, jeśli przy władzy będzie PiS. My jesteśmy gwarancją polskiej suwerenności, niezależności, drogi do przodu w górę. Chcielibyśmy, żeby to zrozumieli ci, którzy oddali głosy na innych, ale i ci którzy w tych wyborach nie uczestniczyli – mówił Kaczyński. Odnosząc się do wyborów parlamentarnych, prezes PiS wskazywał: "Musimy uzyskać wiele, wiele milionów głosów, żeby Polskę zabezpieczać i żebyśmy mieli piękna wielką przyszłość. Taką na jaką zasługuje nasz naród".