"Pederasta w każdym domu, masturbacja już w żłobku". Targalski o kierunku Koalicji Europejskiej

W rozmowie z "Gazetą Polską" dr Jerzy Targalski komentował wyniki niedzielnych wyborczych do Parlamentu Europejskiego i klęskę Koalicji Europejskiej. W jego ocenie, twór ten nie rozpadnie się przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. – Komuniści odnieśli sukces, wchodząc na plecach Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Bez tego wsparcia zostaliby w domach – powiedział.

Politolog przewiduje, że Komisja Europejska "nadal będzie zabiegała o głosy dewiantów, a to oznacza, że zaostrzy swój przekaz". – Pederasta w każdym domu, masturbacja już w żłobku – Oni muszą iść w tym kierunku, nie mogą sobie pozwolić na odrzucenie Biedronia – podkreślił. Zdaniem rozmówcy "Gazety Polskiej" Koalicja Europejska wejdzie w porozumienie z Wiosną, co będzie związane z dalszymi ustępstwami ideologicznymi. – To przez normalnych ludzi zostanie odrzucone. Jeśli PiS wygra na jesieni, dla celebrytów będzie trzeba budować szpitale psychiatryczne. Oni popadną w obłęd! – wskazał.

