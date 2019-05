Poseł Kukiz’15: Sojusz z Konfederacją? Nie. My realizować chcemy polskie interesy

Ruch Kukiz’15 znalazł się poniżej progu wyborczego, nie wchodząc do Parlamentu Europejskiego. Co nie zadziałało w tych wyborach?

Grzegorz Długi: Myślę, że to podgrzanie emocji w kampanii wyborczej, poczucie zagrożenia wojną ideologiczną, spowodowało, że wielu wyborców poszło zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, jako formację większą. Podział głosów na dwa bloki spowodował, że w wyborach wynik Kukiz’15 był niezadowalający. To jeden element. Drugi element jest taki, że Konfederacja była bardzo dobrze zorganizowana, miała świetne instrumenty jeśli chodzi o internet. To pomogło dotrzeć im do wyborców młodego pokolenia. A więc z jednej strony napędzenie strachu przed wojną obyczajową przez Koalicję Europejską napędziło wyborców PIS, z drugiej strony aktywność Konfederacji zmniejszyła poparcie dla nas.

Ale Konfederacja też nie weszła do Parlamentu Europejskiego…

Nie weszła. Ale zdobyła 4,5 pkt. proc. W dużej mierze naszym kosztem.

Walka wyborcza już skończona, politycy Konfederacji – Liroy, Marek Jakubiak – nawołują Kukiz’15 do przystąpienia do koalicji. Jesteście w stanie pójść razem z Konfederacją?

Nie, to jakaś totalna bzdura. Na razie nie bardzo jest do czego wstępować. Konfederacja musi zadbać o to, żeby w ogóle przetrwać. A z tego, co wiemy, będzie to bardzo trudne. A poza tym są zarzuty stawiane tej formacji. Wymagają one wyjaśnienia. My jednak chcemy działać na rzecz polskich interesów.

Kukiz’15 jeśli chce przetrwać musi podjąć błyskawiczne działania. Skoro nie start z Konfederacją, to jakie decyzje zostaną podjęte?

Dużo zależy od otoczenia politycznego, czyli stanu wojny polsko-polskiej. Musimy jednak wzmocnić swój przekaz. Przypomnieć wyborcom, że jesteśmy jedyną formacją konserwatywno-liberalną. Mamy ofertę skierowaną do ludzi młodych, ale nie tylko młodych. Trzeba po prostu kontynuować pracę, jednocześnie wzmocnić swój przekaz.

Jest powszechna dziś opinia, że popełniliście błąd nie przyjmując dotacji z budżetu państwa. Pojawiły się pogłoski, że teraz po te pieniądze moglibyście sięgnąć…

Są to jedynie plotki, spekulacje medialne, nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. Dotacje budżetowe przysługują wyłącznie partiom politycznym. Ruch Kukiz’15 partią nie jest. Nawet, gdybyśmy przekształcili się teraz w partię polityczną, to dotacji za poprzednie lata nie otrzymalibyśmy. Przysługiwałaby ona dopiero po kolejnych wyborach, oczywiście po przekroczeniu odpowiedniego progu.