Pomoc powodzianom. Kierwiński: Proces wypłat jest niesatysfakcjonujący

W ostatnich dniach media informowały, że mimo dwóch miesięcy jakie minęły od powodzi, wielu poszkodowanych wciąż nie otrzymało obiecanej przez rządzących pomocy.

Rządowy pełnomocnik ds. powodzi Marcin Kierwiński przyznał, że proces wypłat zasiłków "jest niesatysfakcjonujący" i ma zostać przyspieszony.

– W zeszłym tygodniu razem z ministrem Siemoniakiem rozmawialiśmy z wojewodami i dostali oni jasne polecenie, że proces wypłat musi przyspieszyć. […]. Ten proces wypłat jest niesatysfakcjonujący i musi być przyspieszony. Wczoraj byłem po to we Wrocławiu, żeby ta wypłata środków przyspieszyła i przyspieszy. Wczoraj przekazaliśmy dodatkowe 100 milionów, ponad 1000 osób w ciągu najbliższych godzin powinno otrzymać świadczenie do 200 tysięcy – powiedział na antenie RMF FM.

Druga ustawa powodziowa

W trakcie rozmowy Kierwiński zapowiedział także uchwalenie drugiej ustawy powodziowej. Ma ona uprościć procedury administracyjne, tak aby pomoc dla powodzian była rozdysponowywana szybciej i efektywniej. Zmianie mają ulec przepisy, które regulują katalog osób mogących wydawać potrzebne decyzje. Wprowadzony zostanie także system zaliczkowy, który pozwoli na wypłatę części środków już po złożeniu dokumentów.

– Liczymy na bardzo szybkie procedowanie tej ustawy powodziowej, bo tam jest bardzo wiele ważnych rzeczy, które w prawie musimy zmienić. Na przykład możliwość wprowadzenia stuprocentowych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na odbudowę infrastruktury, bo ta odbudowa musi ruszyć – wskazał rządowy pełnomocnik.

Kierwiński zapewnił także, że środki dla poszkodowanych przedsiębiorców zostały zabezpieczone w budżecie państwa.

– Wprowadzony zostanie z tak zwanych narzędzi zwrotnych system wsparcia dla przedsiębiorców, dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców. To jest system, który nazywa się pożyczkowym, ale te pożyczki w znakomitej większości są umarzalne – powiedział.

