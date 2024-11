Akademiki za złotówkę to "ściema"? Wieczorek: Nie chcę się do tego odnosić

Dariusz Wieczorek poinformował podczas konferencji prasowej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, że program remontu i budowy akademików jest "bardzo potrzebny dla studentów".

– To wyrównuje szanse i daje możliwość tym wszystkim, których nie stać na studiowanie, żeby po trzy, cztery tysiące płacić za wynajem mieszkania – podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego

Co z akademikami za złotówkę?

Polityk Lewicy zaznaczył, że koalicja rządząca szykuje zmianę ustawy, która reguluje kwestię akademików. – Mamy wewnątrz koalicji wynegocjowany temat dotyczący funduszu dopłat – przekazał Dariusz Wieczorek. – Udało nam się wynegocjować, że będą mogły z niego korzystać także uczelnie z przeznaczeniem na remonty i budowy akademików – dodał.

Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zapytał ministra, czy sprawa akademików za złotówkę jest "ściemą". W ten sposób nawiązał do słów Dariusza Wieczorka, jakie padły we wtorek na antenie Radia Zet.

Bogdan Rymanowski zapytał wówczas, czy minister zamierza przeprosić studentów za brak akademików za złotówkę. Polityk zdecydowanie zaprzeczył, a gdy prowadzący rozmowę zapytał swojego gościa, czy wspomniany pomysł po prostu "ściemą", Wieczorek odpowiedział krótko: "tak". Po tych słowach szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego zaczął się śmiać.

Wieczorek odsyła do polityków Polski 2050

– Nie chcę się w ogóle do tego odnosić. Nie było tego nigdzie wpisanego w naszych programach, więc to jest pytanie do Polski 2050 – powiedział minister na konferencji prasowej.

Wieczorek stwierdził, że aby mówić o takiej propozycji, to "najpierw muszą być akademiki". Minister zaznaczył, że uczelnie już dzisiaj mogą ustalić opłatę za akademiki w wysokości złotówki, ale problemem jest pozyskanie na takie rozwiązanie środków finansowych.

– Trzeba do tego podchodzić ze spokojem. Najpierw remontować, budować akademiki, a później zastanawiać się nad systemem odpłatności – powiedział szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego. – Wszystko, co jest dawane za darmo, to nie do końca później jest dobrze utrzymywane – dodał.

