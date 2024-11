Minister przyznał, że obietnica wyborcza "to ściema": Nie przeproszę

Idąc do wyborów Trzecia Droga obiecywała, że po przejęciu władzy z rąk PiS zostaną wprowadzone "akademiki za złotówkę". Mimo że od wyborów minął już rok, to obietnicy jednak do dzisiaj nie udało się zrealizować.

Wieczorek był we wtorek gościem Radia ZET, gdzie Bogdan Rymanowski zapytał, czy minister zamierza przeprosić studentów za brak akademików za złotówkę.

Polityk zdecydowanie zaprzeczył. Powszechne oburzenie wzbudziła jednak dalsza część rozmowy, gdy dziennikarz zapytał ministra, czy pomysł dot. akademików był zatem po prostu "ściemą".

– Tak – odpowiedział Dariusz Wieczorek, po czym zaczął się śmiać.

Fala komentarzy: Odpał, pogarda

Wystąpienie ministra wywołało falę komentarzy. Wieczorka krytykują zarówno przedstawiciele lewicy jak i prawicy.

"Nie no, to musi być fejk, w normalnym kraju minister za taki odpał wylądowałby na dywaniku u premiera i nie miałby po co wracać jutro do pracy" – napisano na profilu Młodzi Razem na platformie X.

"Akademiki za złotówkę to była ściema – szokujące słowa ministra nauki. Tak wygląda pogarda Lewicy wobec młodych ludzi" – napisał z kolei były minister sprawiedliwości i polityk PiS Marcin Warchoł.

Facet właśnie się zaśmiał w twarz wyborcom, przyznając, że wyłudził od nich głos, mamiąc ich obietnicami, których nie miał zamiaru spełnić. I jest ministrem. I co mu zrobicie? – napisał dziennikarz Krzysztof Stanowski.

"Relikt Peerelu i postPeerelu – z butą i arogancją charakteryzującą aparatczyków PZPR i SLD. Zastanawiam się, jak na kogoś takiego można było w trzeciej dekadzie XXI wieku głosować" – stwierdził dziennikarz Filip Memches.

Obietnica Trzeciej Drogi to "ściema"?

"Wysłanie dziecka na studia to coraz większy koszt i wyzwanie – szczególnie dla rodzin spoza wielkich miast, które muszą wynajmować mieszkania i płacić wysokie opłaty w akademikach. Państwo musi systemowo obniżać te koszty, dlatego wprowadzimy program 'Akademik za złotówkę'. Pozwoli on ograniczyć koszty studiowania i ułatwi rodzinom mniej zamożnym, spoza wielkich miast, wysłanie swoich dzieci na studia" – głosiła Trzecia Droga w swoich 12 gwarancjach wyborczych jeszcze przed przejęciem władzy.

