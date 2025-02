Posłowie PiS reagują na sensacyjny sondaż. Głos zabrał też Mentzen

Zdecydowanym liderem sondażu jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego chce głosować 33,6 proc. ankietowanych (wzrost o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z badaniem ze stycznia).

Jednak największym zaskoczeniem jest drugie miejsce dla Sławomira Mentzena. Kandydata Konfederacji popiera 18,9 proc. badanych (wzrost o 5,8 pkt. proc.), a Karola Nawrockiego, który w wyścigu prezydenckim startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości – 16,5 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). To pierwsze takie badanie, w którym kandydat Konfederacji wyprzedził kandydata PiS.

PiS bagatelizuje. Co myśli Mentzen?

Sondaż wywołał spore poruszenie wśród polityków i dziennikarzy. Posłowie PiS wydają się bagatelizować te wyniki i przypominają, że w 2015 roku sondaże też nie sprzyjały kandydatowi PiS.

"Ha! Już w niedzielę zapowiadałem że pojawi się taki „przelomowy sondaż”. Jacy oni są przewidywalni... (A w maju i czerwcu będziemy to przypominać jak sondaże z 2015, typu: Komorowski 63 – Duda 15) – napisał Paweł Jabłoński. Polityk dołączył nagranie z programu sprzed kilku dni, w którym mówił, że niedługo ukaże się kolejny "pompowany sondaż" uderzający w Nawrockiego.

"Pamiętacie Państwo ten sondaż? Dla tych co, już skórę podzielili. Ale zaskoczony jestem, że dziś tak skromnie tylko 30 plus dają Trzaskowskiemu czyli realnie może być znacząco gorzej" – napisał Jarosław Wieczorek, dołączając do wpisu zdjęcie z sondażu z 2015 roku, gdy Bronisław Komorowski miał 48 pkt. proc. przewagi nad Andrzejem Dudą.

To samo zdjęcie zamieścił Michał Moskal z podpisem "Dla wszystkich rozgrzanych głów. Przeżyjmy to jeszcze raz".

Sprawę skomentował też sam Mentzen, który zapewnił, że nie przywiązuje się szczególnie do żadnych sondaży. "Nie zamierzam przejmować się żadnymi sondażami, zwłaszcza takimi, które powstają w ramach walki konkurencyjnych sztabów. Będziemy bardzo ciężko pracować w tej kampanii na dobry wynik, ale w wyborach, a nie sondażach" – zapewnił.

