Matczak prowadzi lekcję o mowie nienawiści. Świetny komentarz dziennikarza

Polko: Wreszcie ktoś zauważył, że NATO 20 lat temu przesunęło się na Wschód

Porozumienie z Amerykanami politycznie i pod względem wojskowym jest to na pewno sukces. Wielki szacunek za to, że to udało się zrealizować. Teraz potrzeba dobrych i twardych negocjatorów także po to, by ten sukces przenieść na pole...