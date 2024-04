"Marne to było". Czarzasty nie wytrzymał po słowach Józefaciuka

W czwartek wieczorem posłowie zajęli się obywatelskim projektem "w obronie chrześcijan". Ma on na celu ochronę nie tylko katolików i chrześcijan, ale przedstawicieli wszystkich wyznań i religii. Inicjatywa zmieniająca przepisy kodeksu karnego w zakresie obrazy uczuć religijnych jest potrzebna, gdyż obecne przepisy zostały wprowadzone kilkadziesiąt lat temu, w okresie powojennym.

Projekt zakłada dodanie do Kodeksu karnego art. 27a, a także modyfikację art. 195 i 196. Wprowadzenie art. 27a do Kodeksu karnego uzasadnia się koniecznością zapewnienia ochrony wolności uzewnętrzniania własnych wierzeń religijnych oraz opartych na wierzeniach poglądów etycznych, moralnych czy społecznych.

Zmiany w art. 195 ustawy karnej zmierzają do skuteczniejszego ścigania i karania sprawców zakłócania obrzędów żałobnych i nabożeństw. Przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są bowiem w ocenie wnioskodawców nieprecyzyjne i rozmywają odpowiedzialność a ponadto nie uwzględniają pewnych zachowań.

Józefaciuk znów szokuje

Podczas debaty nad projektem głos zabrał poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Józefaciuk. Polityk skrytykował zaproponowane rozwiązania. Jego zdaniem, mają one na celu "wprowadzenie państwa kościelnego tylnymi drzwiami, powodując dyskryminację osób niewierzących lub wyznających inny system wartości".

– Nie wyobrażam sobie podniesienia ręki za tak ksenofobicznym oraz z góry dzielącym obywateli projektem – powiedział.

Dalej polityk użył osobliwego porównania, które nie spodobało się prowadzącemu obrady wicemarszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu.

– Religia jest jak pewien męski organ. Jest całkiem w porządku, gdy ktoś go ma i jest z niego dumny. Ale jeśli ktoś wyciąga go na zewnątrz i macha nim przed nosem, to już mamy pewien problem – stwierdził Józefaciuk, na co Czarzasty powiedział: "marne to było".

twitterCzytaj też:

"Litości, dramat". Potężna kompromitacja posła JózefaciukaCzytaj też:

"Porażający poziom". Kolejna wpadka posła KO